Лондон, , 02:52 — REGNUM Военнослужащие Специальной авиадесантной службы (САС) Великобритании проводят подготовку украинских карателей в Киеве и прилегающих к нему районах, сообщает газета The Times.

Британский спецназ SAS Kentucky National Guard

Газета ссылается на слова командира батальона украинских боевиков Юрия Мироненко. Он заявил, что британский спецназ обучал карателей использованию противотанковых ракетных комплексов NLAW, поставленных Киеву Великобританией. Также САС готовили боевиков 112 батальона теробороны.

Издание подчеркивает, что речь идет о действующих спецназовцах, а не отставных добровольцах. При этом газета указывает, что САС работали на Украине в течение нескольких лет. Официально британский спецназ покинул Украину с февраля, чтобы якобы не допустить прямого столкновения между российскими войсками и военнослужащими стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в плен попали военнослужащие стран НАТО. Он пообещал, что Россия покажет этих военнопленных в скором времени.