Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине обсуждалась в ходе телефонного разговора, который был проведен председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли и главнокомандующим вооруженными формированиями Украины генералом Валерием Залужным. Об этом сообщили в пресс-службе КНШ.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Милли вновь заверил Залужного в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Вашингтона. По его словам, Киев является ключевым партнером для Североатлантического альянса, а также играет «критически важную роль в поддержании мира и стабильности на европейском континенте».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не собирается отказываться от своих шагов по оказанию военной помощи Украине.

Читайте также: США не прекратят поддерживать Украину — Госдеп