Вашингтон, 16 апреля, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Высказывания американского президента Джо Байдена о «геноциде» на Украине не совпадают с данными разведки США, передает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Определение геноцида включает в себя уничтожение этнической группы или нации, однако пока мы этого не наблюдаем», — отметили источники.

По их данным, сведения, имеющиеся у американских разведслужб, не совпадают с заявлениями Белого дома по ситуации вокруг Украины. При этом в Белом доме не удивились, что Байден высказал именно такое мнение. Источники отмечают, что глава Белого дома неоднократно делал подобные высказывания в приватных беседах. Тем не менее официальная точка зрения администрации президента США не совпадает с личным мнением Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае назвали заявления американского президента Джо Байдена о «геноциде» попыткой отвлечь внимание от собственных проблем США. Отмечалось, что глава Белого дома не смог решить внутренние проблемы страны, поэтому попытался во всех проблемах обвинить Россию.