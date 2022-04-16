Тбилиси, 16 апреля 2022, 12:44 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «позитивным знаком» поездку делегации грузинского парламента на Украину, сообщает 15 апреля грузинский телеканал «Формула».

Келли Дегнан
Келли Дегнан
Ge.usembassy.gov

По словам Дегнан, личные переговоры хороши для «разрешения недоразумений», а украинско-грузинская конфронтация только на руку России.

«Это важный признак, что делегация из Грузии является многопартийной. Это отражает решительную поддержку грузинского народа Украине против российской агрессии. Это очень позитивный знак. Я рад, что состоялся позитивный разговор между спикерами парламентов Шалвой Папуашвили и Русланом Стефанчуком. Я думаю, что недоразумения иногда возникают из-за СМИ. Разговор лицом к лицу — лучший способ разрешить такие недоразумения. Мы рады, что эта братская поддержка, которую грузинский народ оказывал Украине, все ещё существует, и она по-прежнему сильна. Когда между Украиной и Грузией возникает какая-либо конфронтация, этим пользуется только Россия. Поэтому требуется месседж о единстве, о том, что мы будем стоять вместе», — сказала Дегнан.

Напомним, что основная оппозиционная партия Грузии, «Единое национальное движение», отказалась ехать в Киев в составе официальной делегации парламента и собирается отправить туда свою отдельную группу.