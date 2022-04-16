Тбилиси, 16 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «позитивным знаком» поездку делегации грузинского парламента на Украину, сообщает 15 апреля грузинский телеканал «Формула».

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

По словам Дегнан, личные переговоры хороши для «разрешения недоразумений», а украинско-грузинская конфронтация только на руку России.

«Это важный признак, что делегация из Грузии является многопартийной. Это отражает решительную поддержку грузинского народа Украине против российской агрессии. Это очень позитивный знак. Я рад, что состоялся позитивный разговор между спикерами парламентовШалвой Папуашвили иРусланом Стефанчуком. Я думаю, что недоразумения иногда возникают из-за СМИ. Разговор лицом к лицу — лучший способ разрешить такие недоразумения. Мы рады, что эта братская поддержка, которую грузинский народ оказывал Украине, все ещё существует, и она по-прежнему сильна. Когда между Украиной и Грузией возникает какая-либо конфронтация, этим пользуется только Россия. Поэтому требуется месседж о единстве, о том, что мы будем стоять вместе», — сказала Дегнан.

Напомним, что основная оппозиционная партия Грузии, «Единое национальное движение», отказалась ехать в Киев в составе официальной делегации парламента и собирается отправить туда свою отдельную группу.