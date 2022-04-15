Вашингтон, 16 апреля, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести в космос спутник для Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

SpaceX Ракета Falcon 9

Такой шаг был сделан из-за неблагоприятного прогноза погоды. Старт решено осуществить 17 апреля со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Миссия по выводу спутника в космос получила обозначение NROL-85.

Технические характеристики и описание разведывательного аппарата не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин заявил, что запуск миссии «Луна-25» с космодрома Восточный, которая станет первой за 46 лет отечественной лунной миссией, запланирован на 22 августа 2022 года.