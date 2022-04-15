Киев, 16 апреля, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Потери вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации составляют около 2,5−3 тыс. человек. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский 15 апреля в беседе с каналом CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Глава Украины уточнил, что украинская армия с начала российской спецоперации потеряла от 2,5 до 3 тыс. военнослужащих, ещё около 10 тыс. получили ранения, пока неизвестно, сколько из них не удастся спасти. Зеленский пояснил, что подсчёт потерь вёлся по тем цифрам, которые есть у украинского руководства.

Стоит отметить, что 25 марта замначальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской называл цифры потерь украинских войск за месяц. По данным российского Генштаба, Украина за месяц спецоперации потеряла около 30 тыс. человек, при этом существенные потери личного состава понесли все 24 соединения сухопутных войск ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Следственного комитета РФ, в России находятся около тысячи украинских военнопленных.