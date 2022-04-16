Тбилиси, , 12:41 — REGNUM Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили высказался за скорейшее проведение всех необходимых для вступления страны в Европейский союз процедур, сообщает 15 апреля gov. ge.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

Премьер-министр подчеркнул важность максимальной координации и активного участия всех ведомств в том, чтобы процесс заполнения анкеты, полученной для вступления в ЕС, был эффективным и полным за максимально короткий промежуток времени.

«3 марта мы подали заявку на членство в ЕС, тем самым переведя отношения между Грузией и ЕС на новый этап. Конечно, это решение налагает на нас большую ответственность за увеличение наших усилий на пути к членству в ЕС. На сегодняшней встрече мы обсудим меры, которые необходимо принять для заполнения анкеты, представленной Европейской комиссией 11 апреля. Министр иностранных дел лично встретился в Люксембурге с комиссаром ЕС, который передал ему эту анкету. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить действия, которые все мы должны предпринять вместе. Привлечение всех ведомств и максимальная координация необходимы для того, чтобы максимально эффективно и быстро заполнить эту анкету и своевременно вернуть заполненный документ», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что Грузия уже много лет претендует на вступление в Европейский союз. Желание ещё со времён правления Михаила Саакашвили присоединиться к «европейской цивилизации» настолько сильно среди высокопоставленных чиновников, что они считают обязательным фотографироваться и позировать перед телекамерами на фоне не только грузинского флага, но и флага ЕС.