Аккра, 16 апреля, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Пассажирская лодка перевернулась на озере Вольта на востоке Ганы, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Pixabay.com Флаг Ганы

По данным ведомства, лодка с 20 пассажирами попала в шторм и перевернулась, а затем затонула. Семь человек погибли на месте, еще один пропал без вести. Других смогли вытащить из воды спасателей. В полиции добавили, что тела погибших уже удалось извлечь из воды. В настоящее время по факту гибели людей проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик в Гане. В результате ДТП погибли пятеро человек.