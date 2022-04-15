Тунис, 16 апреля, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Торговое судно затонуло недалеко от порта Габес в Тунисе 15 апреля, передает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны страны.

После кораблекрушения. Иван Айвазовский

Корабль следовал из Экваториальной Гвинеи. Он начал тонуть из-за трещины, через которую просачивалась вода. Моряки выпустили сигнальные ракеты, чтобы подать сигнал бедствия, и их заметила береговая охрана.

Весь экипаж корабля, состоящий из семи человек, спасен и доставлен в больницу Габеса. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Среди них есть граждане Турции и Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил о гибели более 90 мигрантов, находившихся в лодке, которая плыла в водах Средиземного моря.

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