Прага, , 01:44 — REGNUM Резкое возрастание цены на электроэнергию произошло в Чехии на фоне санкций в отношении России и ситуации на Украине. Об этом 15 апреля сообщает газета Lidovky.

Флаг Чехии

В текущем году поставщики уже платят за электроэнергию на следующий год в три раза больше, чем в 2021 году. Магаватт/час электроэнергии с поставкой в 2023 году сейчас покупают за 194 евро, в 2024 году за 141 евро, а с поставками в 2025 году — 120 евро. Продажи на 2026 год стартовали со 106 евро. При этом в последние несколько лет цена на электричество колебалась в диапазоне 30-50 евро.

Цена на газ выросла ещё больше. поставки на следующий год продаются от 93 евро, на 2024 год цена составляет 69 евро, при том, что обычная цена в последние несколько лет не превышала 20 евро.

Всю тяжесть ситуации прочувствует на своих плечах конечный потребитель, при этом надежды на улучшение тают на глазах. Власти же продолжают настаивать на необходимости усиления антироссийских санкционных мер, введённых в связи с началом российской спецоперации на Украине.

Глава минтранса Чехии Мартин Купка уточнил, что у станы есть запасы газа примерно на 30 суток. В свою очередь, замглавы чешского минпромторга Рене Недела заявила об отсутствии у Праги плана на случай внезапной остановки поставок газа в Европу из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил о необходимости странам Запада как можно быстрее начать переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины.

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