Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Госдепартамент США призывает израильтян и палестинцев к сдержанности на фоне беспорядков, которые произошли на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе американского ведомства.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что стороны противостояния должны избегать провокационных действий и заявлений. Кроме того, им необходимо сохранять исторический статус комплекса. В Госдепе также призвали израильтян и палестинцев к совместной работе, направленной на снижение напряженности и обеспечение безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли палестинцев с израильской полицией, в результате чего пострадали более 117 человек.

Читайте также: В столкновениях около мечети Аль-Акса пострадало свыше 110 палестинцев