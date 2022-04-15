Вашингтон, 16 апреля, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Госдепартамент США призывает израильтян и палестинцев к сдержанности на фоне беспорядков, которые произошли на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

В сообщении отмечается, что стороны противостояния должны избегать провокационных действий и заявлений. Кроме того, им необходимо сохранять исторический статус комплекса. В Госдепе также призвали израильтян и палестинцев к совместной работе, направленной на снижение напряженности и обеспечение безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли палестинцев с израильской полицией, в результате чего пострадали более 117 человек.

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