Тбилиси, 16 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Грузинское правительство намерено опубликовать для всеобщего обозрения полученную из Европейского союза анкету с вопросами, на которые Грузии, как кандидату на вступление в ЕС, необходимо официально ответить, сообщает 15 апеля грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Опубликования анкеты настоятельно требовали оппозиция и представители неправительственных организаций.

«Мы знаем, что к этому документу существует высокий общественный интерес. Соответственно, сегодня состоялось заседание правительственной комиссии под руководством премьер-министра, и было принято решение о том, что документ будет обнародован, и мы позаботимся о том, чтобы документ стал доступен всем заинтересованным лицам как можно скорее», — сказал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

По словам министра, правительство планирует активно общаться с партнёрами и дружественными странами по вопросам заполнения анкеты, равно как и по другим вопросам.

Напомним, что 3 марта 2022 года Грузия подала официальную заявку на вступление в Европейский союз.