Тайбэй, 16 апреля, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Шесть истребителей военно-воздушных сил Китая вошли в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня, 15 апреля сообщило на своем сайте тайваньское оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

В сообщении отмечается, что китайские самолеты J-11 и J-16 облетели акваторию к юго-западу от острова. Военнослужащие Тайваня сделали несколько предупреждений и развернули зенитно-ракетные комплексы в направлении истребителей КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявило о начале военных учений в районе Тайваня 15 апреля.