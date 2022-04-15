Вашингтон, 16 апреля, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Американские астронавты и российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) сохраняют дружеские отношения и полагаются друг на друга, несмотря на сложность взаимоотношений между их странами. Об этом 25 апреля заявил астронавт NASA Томас Маршберн в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте NASA.

МКС

Маршберн уточнил, что у космонавтов и астронавтов очень дружные отношения, экипажи работают вместе и полагаются друг на друга в общем выживании в условиях МКС. Проход между российским и американским модулями всегда открыт, оба экипажа часто проводят свободное время вместе, обедают и смотрят кинофильмы.

Астронавт добавил, что у России и США 40-летняя история совместной работы на орбите, динамика отношений не поменялась, американцы, как и прежде, с радостью летают и работают со своими российскими коллегами.

В настоящее время на борту МКС находятся с российской стороны космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, с американской стороны Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон. Кроме того, на МКС работают астронавт Европейского космического агентства (ЕКА), представитель Германии Маттиас Маурер, а также бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, родившийся в испанском Мадриде, три бизнесмена из США, Израиля и Канады — Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белоруссия рассчитывает подготовить своего космонавта на базе госкорпорации «Роскосмос».