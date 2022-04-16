Кутаиси, Грузия, , 12:05 — REGNUM Грузинская полиция перекрыла доступ журналистам из оппозиционно настроенных СМИ на заседание сакребуло (муниципального собрания) в городе Кутаиси, сообщает 15 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинская полиция Facebook. com/MIAofGeorgia (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

У входа в сакребуло выставлены кордоны полиции, которые лишь выборочно пропускают журналистов внутрь. Фракция оппозиционного «Единого национального движения» в знак протеста и солидарности с журналистами покинула заседание.

«Нам стало известно, что по распоряжению мэра Кутаиси журналистам не разрешается присутствовать на заседании сакребуло. Мэр очень хорошо знал, что мы собираемся поговорить о скандальном документе аудиторского отчёта. Там в каждом абзаце написано, как крадутся миллионы лари. Они просто боялись обсуждать эту тему с общественностью и журналистами. Это первый случай, когда журналистам не разрешают присутствовать на заседании сакребуло. Поэтому мы покинули заседание», — сказал депутат Гига Шушания.

Напомним, что недавно проведённый аудит выявил, что высокопоставленные кутаисские чиновники выплатили сами себе из городского бюджета «социальную помощь» на сумму 358 000 лари (около $ 117 000).