Лондон, , 01:12 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 произошли у берегов Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 55,9474 градуса южной широты и 27,805 градуса западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 64,7 километра. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индии. Его очаг находился в 1100 километрах от города Пангин на глубине 30 километров. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Индии