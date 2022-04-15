Рим, 16 апреля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. На подготовку пасхального обеда жители Италии потратят в 2022 году около 1 млрд евро, таковы опубликованные 15 апреля итоги исследования национальной бизнес-ассоциации Confcooperative.

Евро

Это на 30% меньше, чем в «докризисном» 2019 году.

Экономить на этой статье расходов будут вынуждены около 10 миллионов человек (около 16% населения страны).

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.