Москва, 16 апреля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Вертолетчики Росгвардии уничтожили диверсионную группу и боевую технику в тылу украинских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Russianhelicopters.aero Ка-52К

«Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов», — заявили в Росгвардии.

Отмечается, что в результате удара была уничтожены диверсионная группа боевиков, а также три единицы боевой техники. В ведомстве указывают, что вертолеты ежедневно выполняют боевые задачи в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Им необходимо летать на малых высотах, чтобы выявить скрытые позиции противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Министерство обороны России представило видеокадры работы российских ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению бронетехники украинских боевиков. Также летчики уничтожили артиллерийский дивизион украинских боевиков, замаскированный в лесу.