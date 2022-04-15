Кейптаун, 16 апреля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 395 человек погибли в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР. Об этом сообщается на сайте властей региона.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ЮАР

Ранее сообщалось о 341 жертве стихийного бедствия. Наибольшее число погибших (355) приходится на муниципальный округ Итеквини, административным центром которого является город Дурбан. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кубы и Никарагуа выразили сожаление по поводу гибели людей из-за сильного наводнения в провинции Квазулу-Наталь.