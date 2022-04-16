Тбилиси, , 11:27 — REGNUM Тбилисский городской суд признал 11 человек виновными в приобретении организованной группой обманным путём крупных денежных сумм, принадлежащих иностранным гражданам, в незаконном получения и использовании персональных данных и в легализации незаконных доходов, сообщает 15 апреля прокуратура Грузии.

Мошенники Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Речь идёт о нашумевшем деле так называемых «колл-центров». Как заявила прокуратура, гражданин Израиля создал организованную преступную группу, целью которой было мошенническим путём завладеть денежными средствами иностранных граждан. Для этого он вступил в преступный сговор с двумя гражданами Грузии и с их помощью организовал «колл-центр», куда, в свою очередь, постепенно были привлечены люди, хорошо владеющие иностранными языками.

Расследование, проведённое МВД Грузии, выявило? что преступники систематически связывались с иностранными гражданами, и? используя незаконно полученные персональные данные, предлагали им путём безналичного расчёта приобрести криптовалюту. Затем они снимали со специально открытого ими счёта переведённые им деньги и исчезали, не предоставив жертвам никакой криптовалюты.

В результате преступники обманули десятки граждан иностранных государств из Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии на общую сумму в € 700 300 и $ 4 800.

Руководитель организованной преступной группы и часть её членов легализовали незаконные доходы — купили дорогие транспортные средства и недвижимость, на которые следствие наложило арест. В результате принятых мер средства, размещенные на банковских счетах, также были изъяты и арестованы.

Согласно требованию прокуратуры, решением суда организатор мошенничества был приговорен к семи годам лишения свободы. Он также был оштрафован и лишён имущества, в частности, трёх автомобилей и дорогостоящей компьютерной техники на сумму 380 000 лари (€ 114 000). Также у него были конфискованы незаконно полученные и хранящиеся на банковских счетах € 467 341 и 123 854 лари (€ 37 000).

Также, на основании доказательств, представленных прокуратурой, Тбилисский суд полностью признал виновными по предъявленным им обвинениям ещё 10 членов преступной группы. Они были лишены движимого и недвижимого имущества на сумму 549 062 лари (€ 114 000), а именно, трёх квартир, двух земельных участков и двух автомобилей. На них также был наложен штраф в пользу государства в размере 510 000 лари (€ 153 000).

На основании запроса прокуратуры 30 гражданам Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии, пострадавшим по уголовному делу, будет полностью возмещён материальный ущерб, причинённый им преступными действиями.

Напомним, что грузинская оппозиции и связанные с ней СМИ обвинили грузинских силовиков, включая руководство Службы государственной безопасности, в «крышевании» мошеннических «колл-центров» на территории Грузии.