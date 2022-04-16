Вашингтон, , 00:20 — REGNUM Объем вложений России в государственные ценные бумаги США уменьшился в феврале по сравнению с январем до $3,753 млрд, сообщило на своем сайте 15 апреля американское министерство финансов.

Борис Кустодиев. Купец. 1918

В первом месяце 2022 года количество вложенных средств достигало $4,503 млрд. Из них на долгосрочные облигации приходилось $2 млн, а на краткосрочные — в $4,501 млрд. В феврале вложения РФ в американские долгосрочные и краткосрочные ценные бумаги составили $2 млн и $3,751 млрд соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшим держателем государственных бумаг США является Япония. Объем ее вложений достигает $1,4 трлн. В марте Токио потеряло более чем 2% средств, вложенных в американские облигации.

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