Рим, 16 апреля, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Глава итальянской национальной Ассоциации партизан Джанфранко Пальяруло 15 апреля в интервью национальным СМИ опровергал их тезис о том, что он является «путинистом».

Италия

Так отреагировали СМИ на заявление Пальяруло о том, что на традиционном митинге партизан 25 апреля флаги НАТО будут неуместны, а поставки оружия в Киев могут довести конфликт до катастрофических масштабов.

Журналисты добились от главы ассоциации слов о том, что и он, и организация поддерживают украинские власти и осуждают «вероятно совершенные» российской армией «военные преступления».

Представители большинства политических партийи всех основных СМИИталии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.