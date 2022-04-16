Тбилиси, , 00:02 — REGNUM Официальная делегация парламента Грузии 15 апреля выедет в Киев, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаги Грузии и Украины перед грузинским парламентом Facebook. com/EKhoshtaria

Об этом заявил депутат от правящего большинства Бека Одишария. По его словам, депутаты уже собрались в кабинете председателя парламента Шалвы Папуашвили, чтобы решить технические вопросы, связанные с отъездом на Украину.

В Киев отправятся восемь депутатов во главе со спикером Папуашвили. Четыре депутата принадлежат к правящей партии «Грузинская мечта», а остальные — к четырём оппозиционным партиям.

Следует отметить, что основная оппозиционная сила Грузии, «Единое национальное движение», демонстративно отказалось входить в состав официальной делегации и объявило о намерении отправить в Киев отдельную группу депутатов.

Напомним, что грузинская сторона первоначально отказалась принимать приглашение украинских властей, а затем выдвинула ряд предварительных условий.