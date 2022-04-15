Рим, 15 апреля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В гостиницах крупных городов Италии на период пасхальной недели (17−24 апреля) забронировано 76% номеров, сообщили в профильной бизнес-ассоциацииAssoturismo 15 апреля.

davidlee770924 Номер в гостинице

Около трети заявок поступило от иностранных туристов.

Ранее участники рынка отмечали, что в отрасли наблюдается некоторое восстановление, превышены показатели 2021 года, однако до показателей «докризисных» (2019 года) еще далеко.