Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Грузинская певица Anikv (Анна Онанова) сообщила о намерении перечислять часть своих доходов благотворительным организациям. Соответствующая история появилась на её странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 апреля.

Anikv и Saluki Скриншот YouTube

«Также, я хочу отдать часть своих доходов за концерты фондам помощи нуждающимся в сложившихся обстоятельствах», — написала исполнительница. Помимо этого, артистка попросила поклонников поделиться с ней названиями «проверенных» фондов.

Напомним, что Anikv прославилась благодаря участию в телешоу «Песни» на канале ТНТ. С 2019 года певица является участницей российского лейбла «Газгольдер» и активно ведёт сольную творческую деятельность.

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