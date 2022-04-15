Москва, 15 апреля 2022, 23:49 — REGNUM Расчёт Киева на НАТО как на гарантию безопасности был ошибочным, заявил 15 апреля вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в ходе шоу «Дайте сказать!»
По вопросу о специальной военной операции России на Украине и об её истоках сенатор сказал, что Киев напрасно строил свои расчёты на НАТО. Если бы Киев в своё время выбрал нейтральный статус, у него было бы куда меньше проблем.
Он предложил в качестве направления выхода из геополитического кризиса вариант нерасширения НАТО: «сохранить ту конструкцию, которая сложилась». По его мнению, Киев уже готов отказаться от вступления в НАТО.
Читайте ранее в этом сюжете: Медведев усомнился в том, что Украину примут в ЕС без вхождения в НАТО