Москва, 15 апреля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Расчёт Киева на НАТО как на гарантию безопасности был ошибочным, заявил 15 апреля вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в ходе шоу «Дайте сказать!»

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Константин Косачёв

По вопросу о специальной военной операции России на Украине и об её истоках сенатор сказал, что Киев напрасно строил свои расчёты на НАТО. Если бы Киев в своё время выбрал нейтральный статус, у него было бы куда меньше проблем.

Константин Косачёв «Членство в НАТО не является решением проблем в сфере безопасности. И вот сейчас, слава богу, это начинает понимать и Украина».

Он предложил в качестве направления выхода из геополитического кризиса вариант нерасширения НАТО: «сохранить ту конструкцию, которая сложилась». По его мнению, Киев уже готов отказаться от вступления в НАТО.