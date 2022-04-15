Москва, 15 апреля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Украинские националисты продолжают держать в заложниках и использовать в качестве «живого щита» порядка 6,2 тысячи иностранцев, а в украинских портах до сих пор заблокированы 76 иностранных судов, сообщил 15 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Заложник

Речь идёт о гражданах девяти иностранных государств.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6198 иностранных граждан из девяти государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств», — рассказал Мизинцев.

Он пояснил, что украинские военные создали в своих внутренних водах и в территориальном море высокую минную опасность, что, в сочетании с угрозой обстрела, не позволяет судам беспрепятственно выйти в открытое море.