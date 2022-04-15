Скопье, 15 апреля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства, лесоводства и экономики вод Северной Македонии Люпчо Николовски 15 апреля заявил, что до этого момента государственные резервы продуктов питания не использовались, поскольку в стране достаточно продуктов и сырья.

Steven Depolo Рис

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отвечая на вопрос журналистов, чиновник заявил, что по запросам граждан ведутся переговоры о включении риса и других дополнительных продуктов в состав госрезервов.

В рамках этого процесса Николовски провел встречи с представителями министерства финансов.