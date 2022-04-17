Тбилиси, , 00:34 — REGNUM Тела убитых на Украине 21-летнего Ники Шанавы и 49-летнего Давида Менабдишвили были самолётом доставлены из Варшавы в Тбилиси, сообщает 15 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Члены их семей, друзья, простые граждане и оппозиционные политики собрались в тбилисском аэропорту, чтобы «отдать дань уважения грузинским солдатам».

Мать Шанавы сказала, что «Никуша, который был и будет героем, пожертвовал своей жизнью на Украине ради светлого будущего Грузии».

Отпевание Шанавы состоится в соборе Святого Георгия в тбилисском районе Вазисубани, а Менабдишвили — в Сионском соборе города Рустави.

Шанава и Менабдишвили были убиты в результате ожесточённого боя в Харьковской области неподалеку от Изюма.

Напомним, что кроме них с момента начала специальной военной операции были убиты ещё четыре грузинских боевика: Давид Гобеджишвили, Гия Бериашвили, Давид Ратиани и Бахва Чикобава. Труп Чикобавы пока так и не удалось доставить из Мариуполя в Грузию.