Москва, 15 апреля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя смогли выйти более 700 мирных жителей, сообщил 15 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко В Ленобласть прибыло более 600 беженцев из Мариуполя

Он уточнил, что речь идёт о людях, покинувших опасные зоны через восточный гуманитарный коридор.

С учётом этих людей, общее число мирных жителей, спасённых благодаря восточному коридору, составило 138 733 человека.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 733 человека, в том числе за истекшие сутки – 719», — сказал Мизинцев.