Горловка, ДНР, 15 апреля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования обстреляли из артиллерийских орудий и тяжёлых миномётов город Горловка (ДНР) вечером 15 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Так, в 19:40 мск по городу был нанесён миномётный удар со стороны населённого пункта Новгородское: выпущено две мины калибра 120 мм.

В 21:30 мск посёлок шахты 6/7 в Горловке был обстрелян со стороны населённого пункта Шумы из стрелкового вооружения, а посёлок шахты им. Гагарина – со стороны населённого пункта Ленинское – также из стрелкового вооружения и гранатомётов (три гранаты).

В 21:50 мск ВСУ открыли огонь по Горловке со стороны населённого пункта Дружба из артиллерии: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.