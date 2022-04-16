16 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 00:58 — REGNUM Продолжающийся пограничный кризис на американо-мексиканской границе, в результате которого ошеломляющее количество нелегалов проникают в США, только усилится, если президент Джо Байден в следующем месяце отменит приказ «Раздел 42», заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о приказе экс-президента США Дональда Трмапа «Раздел 42», предусматривающего высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса.

«Мы столкнулись с самым экстремальным и неотложным пограничным кризисом в истории штата Техас. Только за последние 15 месяцев нашу границу незаконно пересекли более 1,6 миллиона человек, что превышает население любого города Техаса, за исключением Хьюстона», — заявил губернатор-республиканец.

Если Байден отменит закон «Раздел 42», «это число только удвоится, а может быть, даже утроится», предупредил Эбботт.

Грег Эбботт Jay Godwin

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Назовите хоть одну страну, у которой граница так же открыта, как у нас. У всех нас есть двери с замками в наших домах, к нашей стране должно быть такое же отношение. У нас всегда был путь для иммиграции, он позволяет въехать в страну тем, кто стремится быть хорошим гражданином», — пишет wisconsinconservative751.

«Становится ясно, что Соединенные Штаты не переживут администрацию Байдена», — указывает whopdeedoo623.

«Все республиканские штаты должны направить свою национальную гвардию к границе. Федеральное правительство нужно игнорировать», — советует Olive8Ball.

«Федералов больше беспокоят недоброжелательные комментарии в сети и детские представления о гендерной идентичности, чем открытая драка на границе», — отвечает 0ldtime’r'.

«Нужно ввести военное положение, активировать гвардию и считать это вторжением», — подчеркивает williamspears.

«Попросите вооруженных добровольцев охранять границу. Я запишусь. Вместе со 100 000 других техасских мужчин и женщин. Мы будем дежурить по неделе. Сделай это, Эббот», — просит Think4Yourself111 777.

«Каков ответ Байдена на вопрос, где будут жить все эти люди? Думаю, на улицах. Как они собираются работать без гражданства или платить налоги без карты социального страхования? Я предлагаю заставить всех, кто голосовал за Байдена, открыть свои дома для этих нелегалов. Пусть 80 миллионов, проголосовавших за Байдена, позаботятся о нуждах нелегалов», — советует rebelwithoutacause419.

«Они будут жить за твой и мой счет», — отвечает gz9gjg.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Демократы будут продолжать продавать нашу страну, чтобы сохранить свои стремления к захвату политической власти. Они абсолютно не заботятся о нас, американских налогоплательщиках», — негодует CerebralInferno.

Напомним, что с тех пор как Джо Байден занял Белый дом в январе 2021 года, примерно три миллиона нелегалов пересекли границу США, и еще порядка миллиона прибыли за последние шесть месяцев. Несмотря на такие показатели, Байден продолжает отменять миграционные ограничения.

За первый год своего президентства Байден отменил сотни исполнительных указов Трампа, однако отказ от политики «Остаться в Мексике» нанёс наибольший ущерб Соединённым Штатам. В 2021 году число нелегальных мигрантов в стране увеличилось на 379% по сравнению с 2020 годом.

Показатели 2022 года вызывают еще большую обеспокоенность. При Байдене число задержанных на американо-мексиканской границе нелегалов увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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