Ясиноватая, ДНР, 15 апреля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны ВСУ из БМ-21 «Град» подвергся город Ясиноватая (ДНР) вечером 15 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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В 16:20 мск украинские боевики открыли по городу огонь из БМ-21 «Град» со стороны населённого пункта Авдеевка, выпустив пять ракет.

В 18:00 мск обстрел повторился (десять ракет). Кроме того, по Ясиноватой стреляли из артиллерии, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм.

Ещё один ракетный обстрел ВСУ осуществили из Авдеевки в 21:10 мск, выпустив из БМ-21 «Град» десять ракет по Ясиноватой.