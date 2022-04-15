Москва, , 23:12 — REGNUM Украинские нацисты заминировали дороги в Черниговской области, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в умышленном минировании гражданских объектов, сообщил 15 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что ВСУ заминировали дороги в районе населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы.

«В Корюковском районе Черниговской области военнослужащими ВСУ заминированы проселочные дороги, а также обочины асфальтированных дорог, проходящих вблизи населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы», — рассказал Мизинцев.

Он также пояснил, что «в настоящее время завершается подготовка очередных фейковых сообщений с привлечением репортеров западных информационных агентств для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России в умышленном минировании гражданских объектов».

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