16 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 00:56 — REGNUM Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года навестили королеву Великобритании Елизавету II. Герцоги Сассекские прилетели в Великобританию 13 апреля, предположительно они остановились в резиденции Фрогмор. В четверг, 14 апреля, они посетили службу в честь чистого четверга, королева на службу не пришла из-за проблем со здоровьем. После службы Гарри и Меган навестили принца Чарльза и королеву в ее резиденции в Виндзоре. Это был первый визит герцогов после отказа от полномочий членов королевской семьи, в 2021 году они не посетили службу в память о принце Филиппе.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Сассекских подтвердил визит и сказал, что пара решила заехать к королеве по пути в Гаагу, Нидерланды, на Invictus Games (международные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненных или ставших инвалидами на службе — прим. Д. С.).

Часть пользователей отметила, что британцы и британские СМИ будут вечно недовольны тем, что делают Сассекские, потому что после их «выхода» из королевской семьи Гарри и Меган стали «вечно виноватыми».

«Британские газеты (Daily Mail): как только Гарри и Меган могут не навещать королеву? Они навестили. Британские газеты (Daily Mail): кем они себя возомнили, они думают, что у них есть право навещать королеву?» — прокомментировала @LaraBadger1.

Многие пользователи не считают, что визит Гарри и Меган к королеве достоин освещения в СМИ. Они отметили, что королевская семья ничем не отличается от обычных людей, но про «визиты смертных в магазин» никто не пишет.

Принц Гарри и Меган Маркл Northern Ireland Office

«Я съездила на парковку Walmart, чтобы забрать заказ. Затем я пошла в кино, без инвалидной коляски, но я надевала маску. Вот это эксклюзивные новости!» — написала @jenniferTVTweet.

«Я вчера сходил в Marks and Spencer. Это примерно настолько же интересно, можете об этом новость написать», — отметил @Springborn21.

«Это не новости, я не понимаю, почему всем так интересно, человек просто навестил семью», — добавил @catsteamom.

В комментариях не поняли, зачем представители герцогов сообщили о планах и подтвердили визит, если Гарри и Меган никому о нем не говорили, очевидно потому, что хотели держать его в секрете.

«Почему они решили, что им нужно анонсировать это, они могли бы и дальше сохранять тишину. Но я предположу, что им просто захотелось побольше гласности», — предположил @Young_Dooky.

«Если они въехали и их никто не заметил, зачем они посчитали нужным это анонсировать?» — спросил @adwkwlawnaw.

Некоторые комментаторы считают, что слив в Сеть информации о визите к королеве стал случайностью, на самом деле ни герцоги, ни представители не планировали ничего анонсировать.

«Это должен был быть секретный визит. Это он и был. Если бы их не заметил какой-то болтун, никто бы и не узнал. Заставляет задуматься о том, сколько еще путешествий они совершили, пока никто этого не замечал», — написал @ClodaghSnarks.

Ряд пользователей предположил, что Гарри и Меган приехали шантажировать королеву, только не совсем понятно, с какой целью.

«Привет, бабуля, помнишь Меган? Ту, которая назвала королевскую семью расистской и равнодушной по национальному телевидению. Как ты думаешь, можно ли мне оплатить частную охрану, и, пожалуйста, не оставляй меня без наследства. Если ты всё сделаешь, тогда мы, может быть, разрешим тебе встретиться в нашими детьми», — прокомментировал @rob13 567.

Меган Маркл Genevieve

Часть комментаторов уверена, что Гарри приезжал говорить с королевой о наследстве и попутно поднять свою популярность в Великобритании.

«Он скорее всего проверял, числится ли он все еще в списке наследников. Но по крайней мере они встретились. Жалко, что она не увидела Лилибет (дочь Гарри и Меган, второй ребенок Сассекских — прим. Д. С.), ее все-таки назвали в честь королевы», — отметила @MaarkyyM.

«Меган бы не приехала, если бы дело не касалось денег и славы. Просто пиар и наследство, вот, что им нужно», — считает @11LivesCatwoman.

«Они сделали это для себя, в надежде спасти свои титулы и наследство, и чтобы увеличить свою популярность. Честно, мне плохо от того, что у них хватило смелости это сделать. Отчаянные меры. Боже, храни королеву», — написал @AllegraAlexan18.