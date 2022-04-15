Донецк, , 23:10 — REGNUM Столицу ДНР вечером 15 апреля украинские вооружённые формирования обстреляли из БМ-21 «Град» и артиллерийских орудий, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Градами» Петровский район Донецка обстреляли в 16:50 мск и в 17:40 мск со стороны населённого пункта Георгиевка: ВСУ выпустили по 20 ракет за одну атаку.

Затем в 17:55 мск Петровский район был обстрелян украинскими боевиками со стороны населённого пункта Новомихайловка: по столице ДНР выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

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