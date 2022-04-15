Ереван, , 23:18 — REGNUM Официальные армянские власти умышленно выступают с заявлениями, дискредитирующими российских миротворцев в Карабахе, чтобы у Запада появился повод сменить их на международных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

«Пашинян сделал ряд антироссийских высказываний в парламенте и в адрес ОДКБ, и в адрес российских миротворцев. Такая антироссийская риторика активизировалась после визита Пашиняна в Брюссель. Отношения между миротворцами и властями в Степанакерте являются вполне конструктивными, а вот власти Армении своими заявлениями создают излишне напряженную атмосферу в столь сложный период и для нашего региона, и в целом. Российская сторона заявила, что армянские депутаты посетили Арцах без предварительной согласованности с российским миротворческим контингентом, поэтому в Арцах они не попали. Думаю, что Пашинян может обсудить подобные вопросы в более конструктивном ключе и по закрытым каналам со своими российскими коллегами. Однако такие антироссийские выпады армянская власть делает специально, чтобы показать свою лояльность Западу. Сегодня вся суть в том, чтобы дискредитировать работу миротворцев и обосновать, что они должны быть заменены на международных. Вся суть провокаций против миротворцев заключается именно в этом», — сказал эксперт.

Напомним, что 13 апреля премьер Армении Никол Пашинян, выступая в армянском парламенте, обвинил российских миротворцев в том, что они воспрепятствовали поездке в Карабах армянских депутатов.