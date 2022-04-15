По делу о крушении поезда в Италии проходят 14 человек
Лоди, Италия, 15 апреля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Прокуратура итальянского Лоди 15 апреля сообщила о подозрении в отношении 14 граждан по делу о крушении скоростного поезда в районе этого населенного пункта.
(сс) MichaelGaida
Рельсы
Инцидент произошел в 2020 году. Два человека погибли, 10 получили тяжелые травмы.
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Среди подозреваемых — руководители, менеджеры и работники железнодорожной компании.