Москва, , 22:54 — REGNUM Украинские нацисты задержали 837 жителей города Лиман Краматорского района, подозревая их в лояльности России, сообщил 15 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Задержанных людей предварительно ограбили и теперь подвергают пыткам.

«В городе Лиман Краматорского района Донецкой Народной Республики на текущей неделе, с 11 по 15 апреля 2022 года, через механизм введенного комендантского часа боевики националистических батальонов провели тотальные поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов, а также признаков содействия формированиям Донецкой Народной Республики. Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками», — рассказал генерал Мизинцев.

В ходе своих силовых рейдов нацисты в принудительном порядке изымают у местных жителей ценное имущество и продовольствие.

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