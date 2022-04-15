Зубин Поток, , 22:55 — REGNUM В офисе Евросоюза в Косово 15 апреля осудили нападения на полицейских служащих КПП Косово в муниципалитете Зубин Поток.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в офисе ЕС в Косово назвали Косово основным поставщиком безопасности в крае и охарактеризовали любое нападение на полицию как неприемлемое.

В ЕС призвали избегать «ненужных спекуляций», которые могут увеличить напряженность в дальнейшем, и призвали соответствующие органы провести расследование случая.

Ранее глава министерства внутренних дел Косово назвал Сербию организатором нападений на полицейских. За последние три дня было предпринято четыре таких нападения, в последнем из которых использовались ручные гранаты.

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