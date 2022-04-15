Ереван, , 23:07 — REGNUM Никол Пашинян и его правительство готовы пойти на любые уступки Азербайджану и тем самым привести Армению к краху. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день официальный Ереван ведет далеко не самую выгодную для Армении политику. Яркое тому подтверждение недавнее заявление парламента Арцаха, который осудил политику Пашиняна и высказывания, которые были сделаны им в Национальном собрании Армении. Создается впечатление, что власти Армении готовы пойти на любые уступки по Арцаху и принять все требования Баку. Политика властей Армении по Арцаху приведет нашу страну к краху, и мы планомерно туда уже движемся», — сказал эксперт.

Напомним, что 14 апреля Национальное собрание Нагорно-Карабахской республики в своём обращении назвало нынешнюю политику властей Армении «губительной» и потребовали от неё отказаться.