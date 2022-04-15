Ереван, 15 апреля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Никол Пашинян и его правительство готовы пойти на любые уступки Азербайджану и тем самым привести Армению к краху. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«На сегодняшний день официальный Ереван ведет далеко не самую выгодную для Армении политику. Яркое тому подтверждение недавнее заявление парламента Арцаха, который осудил политику Пашиняна и высказывания, которые были сделаны им в Национальном собрании Армении. Создается впечатление, что власти Армении готовы пойти на любые уступки по Арцаху и принять все требования Баку. Политика властей Армении по Арцаху приведет нашу страну к краху, и мы планомерно туда уже движемся», — сказал эксперт.

Напомним, что 14 апреля Национальное собрание Нагорно-Карабахской Республики в своём обращении назвало нынешнюю политику властей Армении «губительной» и потребовало от неё отказаться.