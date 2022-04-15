Рим, 15 апреля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Экономисты партии «Лига» «работают над тем, чтобы избежать повышения налогов» на имущество и депозиты, заявил 15 апреля лидер партии Маттео Сальвини.

Arlington National Cemetery Маттео Сальвини

Как сообщалось ранее, Сальвини и другие представители входящих в правящую коалицию правоконсерваторов утверждают, что проект нового декрета правительства о поддержке экономики допускает рост налогов. Руководители леволиберальных партий, которые также входят в правительство, это опровергают.

Переговоры сторон продолжаются.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.