Сыктывкар, 15 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Михайлов (КПРФ) в 2021 году заработал 4,7 млн рублей, что на 2,8 млн рублей больше, чем в 2020 году.

Госсовет РК Олег Михайлов

Как следует из декларации, в собственности парламентария находится полквартиры площадью 54 кв метра и автомобиль Reno Sandero. Кроме того, в пользовании депутата две квартиры — 41,20 и 29,30 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, самым богатым депутатом Госдумы по итогам декларационной кампании стал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.