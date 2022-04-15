Москва, , 23:06 — REGNUM Российский певец Егор Крид (Егор Булаткин) раскрыл подробности работы на шоу «Голос» после своего продолжительного отпуска в ОАЭ. Об этом пишет портал Blitz Plus 15 апреля.

Егор Крид Виталий Багров

«Прилетел и вчера сразу же после самолета поехал на репу детей «Голоса». Режим до сих пор сбитый. Сегодня был на фонографе с детьми, репетировали с оркестром. В эту пятницу на стриме будем вместе наконец-то смотреть выступление моих команд», — заявил артист. Также Крид заверил, что зрителей программы ожидает масса сюрпризов в ближайшее время.

Напомним, что в начале февраля 2022 года Егор Крид покинул территорию России, став резидентом ОАЭ. В начале апреля 2022 года певец заявил о своём возвращении на родину.

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