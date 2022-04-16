16 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 14:28 — REGNUM Американский предприниматель выступил с предложением купить социальную сеть Twitter по стоимости 54,2 доллара за акцию, поднимая стоимость компании до $43,4 млрд. Владелец SpaceX утверждает, что сможет раскрыть «невероятный потенциал» соцсети, сделав ее частной компанией. Американские интернет-пользоватли обсудили амбициозное заявление бизнесмена под соответствующей публикацией The New York Times.

Илон Маск (сс) JD Lasica

«Люди злятся на Илона Маска и не могут объяснить, почему. Потому что ему не нравится цензура», — пишет @Mark_Weissman.

«Да… Я не думаю, что дело в этом. Похоже, ему иногда нравится цензура. Например, когда это касается замалчивания скандалов на его заводах», — отвечает @TiarePalau.

«Может ли кто-нибудь когда-нибудь сказать «нет» деньгам? Я могу, и мой отец тоже. Члены совета директоров Twitter достаточно богаты. Когда закончится жадность, или она бесконечна?» — спрашивает @quigmimi.

«Простой ответ: очевидно, жадность бесконечна», — отвечает @SimonDerVogel.

«Руководители и директора Twitter не в восторге от предложения Маска», — указывает @pasante1.

«Со всеми деньгами, которые у него есть, он мог бы сам создать свой собственный Twitter, а его обещание об отсутствии цензуры, несомненно, сделает его Twitter очень интересной альтернативой», — считает @irhamnapermana.

«Да, но его покупка связана не с цензурой, а с $$$$, он хочет приватизировать и продавать подписку. У Twitter почти 400 миллионов пользователей, а он устраивает истерику, потому что совет директоров сказал ему «нет», — объясняет @djmurphy0412.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Некоторые инвесторы и аналитики Уолл-стрит заявили, что его предложение в размере 54,20 доллара за акцию слишком низкое, и что ему придется пойти как минимум на 60 долларов за акцию, чтобы заинтересовать акционеров», — рассказывает @lynn180_lynn.

«Когда богатые люди начинают тратить деньги на глупые цели, начинается их падение», — предсказывает @clunker3.

«Твиттер», не принимай предложение! Сколько бы он ни предложил, разве вы не видите, что он уже разрушает мир? Я знаю, что он выглядит надежным, но подумайте об этом. Если бы я был владельцем, я бы не позволил Маску занять это место, мне нравится «Твиттер» таким, какой он есть», — подчеркивает @Stichesofficia1.

Напомним, что на фоне предложения Илона Маска выкупить соцсеть Twitter в США зазвучали предположения о возможном восстановлении аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Однако бывший глава Белого дома, скорее всего, не вернется в эту соцсеть.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не вернётся в Twitter, даже если Маск восстановит его аккаунт