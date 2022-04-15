Киев, 15 апреля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом объявить Россию «страной-спонсором терроризма», сообщает 15 апреля газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По словам источника, с такой просьбой Зеленский обратился в ходе недавнего телефонного разговора.

«Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с прямым призывом к США признать Россию государством-спонсором терроризма, что должно повлечь самые мощные и радикальные антироссийские меры в санкционном арсенале США», — утверждает издание.

Напомним, в январе 2022 года законопроект о признании России спонсором терроризма был предложен американским сенатором-республиканцем Джимом Бэнксом.